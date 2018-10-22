Зручний інтернет-банкінг і розгорнута інфраструктура зробили ПриватБанк ключовим постачальником фінансових послуг для українців.
Дивися повний текст Все, чого ви не знали про кредити ПриватБанку.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12
Все, чого ви не знали про кредити ПриватБанку
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Дивися повний текст Все, чого ви не знали про кредити ПриватБанку.
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12
Пока за время пользования кредитной картой ПриватБанка и его услугами у меня претензий нет.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:58
Кредитка одна из лучших, монобанк пока что не дотягивает хотя бы потому чтчо в привате можно открыть счета в нескольких валютах. Конвертация вроде бы безпроцентная, хотя сейчас время ограничили и некоторые услуги на валютных картах недоступны
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