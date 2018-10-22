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Все, чого ви не знали
про кредити ПриватБанку

Все, чого ви не знали про кредити ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12

Все, чого ви не знали про кредити ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Зручний інтернет-банкінг і розгорнута інфраструктура зробили ПриватБанк ключовим постачальником фінансових послуг для українців.

Дивися повний текст Все, чого ви не знали про кредити ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:12

Пока за время пользования кредитной картой ПриватБанка и его услугами у меня претензий нет.
vfedotovich
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:58

Кредитка одна из лучших, монобанк пока что не дотягивает хотя бы потому чтчо в привате можно открыть счета в нескольких валютах. Конвертация вроде бы безпроцентная, хотя сейчас время ограничили и некоторые услуги на валютных картах недоступны
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:31

iryna_vinny
А меня моня кєшбеком переманил :shock:
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:58

iryna_vinny, моно тоже ничего, но мне не нравится ограничение на снятие в 1000 грн если снимаешь не в родных банкоматах. А в моем городе таких нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:35

слишком высокие кредитные ставки.
слишком маленькая сумма на услуга "оплата частями"
-Segey-
 
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