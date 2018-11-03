RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
УДЦР готовий впровадити з 1
травня 2019 року систему...

УДЦР готовий впровадити з 1 травня 2019 року систему...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:39

УДЦР готовий впровадити з 1 травня 2019 року систему...

Пропонуємо до обговорення:
Про це виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько повідомив під час прес-конференції, присвяченій ситуації щодо впровадження послуги з перенесення номерів за участі Голови НКРЗІ Олександра Животовського, Голови Української асоціації операторів зв’язку «ТЕЛАС» Леоніда Ошерова та директора департаменту правового забезпечення НКРЗІ Василя Володіна.

Дивися повний текст УДЦР готовий впровадити з 1 травня 2019 року систему перенесення номерів в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85463
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:40

ну и ладно, нафига этот перенос номера.. в пределах одного оператора еще ладно а так.. вот звоню на номер уверен что Киевстар оно хоп и Ватофон какой то ..а потом - привет счет..
Джон
 
Повідомлень: 664
З нами з: 16.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільшу платіжну систему Японії зацікавив український...
R2 » Вів 06 лис, 2018 16:12
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 16:13
hodkonem36
До 2030 року виробництво електроенергії на світових ГЕС...
R2 » Нед 04 лис, 2018 02:43
2 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 14:49
hodkonem36
З початку року сонячних панелей в Україні стало в 2,5... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 03 лис, 2018 10:29
45 1942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 13:29
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13572)
06.11.2018 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.