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УДЦР готовий впровадити з 1 травня 2019 року систему...
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько повідомив під час прес-конференції, присвяченій ситуації щодо впровадження послуги з перенесення номерів за участі Голови НКРЗІ Олександра Животовського, Голови Української асоціації операторів зв’язку «ТЕЛАС» Леоніда Ошерова та директора департаменту правового забезпечення НКРЗІ Василя Володіна.
Дивися повний текст УДЦР готовий впровадити з 1 травня 2019 року систему перенесення номерів в Україні
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:40
ну и ладно, нафига этот перенос номера.. в пределах одного оператора еще ладно а так.. вот звоню на номер уверен что Киевстар оно хоп и Ватофон какой то ..а потом - привет счет..
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Джон
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