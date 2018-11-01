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У Києві додадуть
незручних парковок

У Києві додадуть незручних парковок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:49

У Києві додадуть незручних парковок

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада збільшує кількість паркувальних місць у столиці. Як розповів UBR.ua заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян, наразі в місті вже відкрито 19 нових паркувальних майданчиків на 1 270 місць.

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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:50

Что за рагули пишут подобные говностатьи?

"Новая разметка хоть и добавляет парковочные места, но часто забирает место для маневра там, где это можно было сделать — например, там, где «зеленая стрелка» разрешает поворачивать при запрещающем сигнале светофора, если при это не создает помехи для других участников движения. Но припаркованные прямо перед поворотом авто загораживают другим автомобилям путь".

Не, ну вот серьезно?
Иногда это даже приводит к перепалкам между водителями

WTF?

ПДД Украины. § 15.Остановка и стоянка

15.9. Остановка запрещается:

г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении;

15.10. Стоянка запрещается:

а) в местах, где запрещена остановка;

д) в местах, где стоящее транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;


Уровень сегодняшней журналистики успешно пробивает двойное дно.
EKO
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