У Києві додадуть незручних парковок

Додано: Вів 06 лис, 2018 19:50

Что за рагули пишут подобные говностатьи?



"Новая разметка хоть и добавляет парковочные места, но часто забирает место для маневра там, где это можно было сделать — например, там, где «зеленая стрелка» разрешает поворачивать при запрещающем сигнале светофора, если при это не создает помехи для других участников движения. Но припаркованные прямо перед поворотом авто загораживают другим автомобилям путь".



Не, ну вот серьезно?

Иногда это даже приводит к перепалкам между водителями



WTF?



ПДД Украины. § 15.Остановка и стоянка



15.9. Остановка запрещается :



г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон , кроме случаев предоставления преимущества в движении;



15.10. Стоянка запрещается :



а) в местах, где запрещена остановка ;



д) в местах, где стоящее транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;





Уровень сегодняшней журналистики успешно пробивает двойное дно.