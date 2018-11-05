Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...
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1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно.
4. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ВАТ “Газпром” в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.
В агентстві зазначили, що “Газпром” вирішив оскаржити рішення арбітражу, а “Нафтогаз” поки що нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в декількох юресдикциях.
Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно. Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались. Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer