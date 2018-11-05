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Fitch сумнівається в шансах
"Нафтогазу" стягнути понад...

Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:18

Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...

Пропонуємо до обговорення:
В агентстві зазначили, що "Газпром" вирішив оскаржити рішення арбітражу, а "Нафтогаз" поки що нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в декількох юресдикциях.

Дивися повний текст Fitch сумнівається в шансах \"Нафтогазу\" стягнути понад 2,6 млрд дол. з \"Газпрому\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:18

главное что премии уже получены... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:14

Хронологія подій


1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно.

Це є результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК «Нафтогаз», уряду, президента», – сказав Порошенко.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29069433.html

2.Сотрудникам НАК "Нафтогаз України" уже выплатили премии на сумму $20,7 млн за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту, говорится в материале ZN.UA, опубликованном 8 июня. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/kobolev-poluchil-79-mln-v-kachestve-premii-za-pobedu-v-stokgolmskom-arbitrazhe-nad-gazpromom-250272.html

3.Коболев перевел премию в $8 млн за Газпром маме в США
https://m.antikor.com.ua/articles/266207-kobolev_perevel_premiju_v_8_mln_za_gazprom_mame_v_ssha

4. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ВАТ “Газпром” в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.

В агентстві зазначили, що “Газпром” вирішив оскаржити рішення арбітражу, а “Нафтогаз” поки що нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в декількох юресдикциях.

“Ми консервативно не враховуємо в наших прогнозах чисту винагороду в сумі 2,6 млрд дол. США, а також відсотки на користь НАК “Нафтогаз України”, оскільки її час невизначений”, – йдеться в релізі.
https://news.finance.ua/ua/news/-/438036/fitch-sumnivayetsya-v-shansah-naftogazu-styagnuty-ponad-2-6-mlrd-dol-z-gazpromu


Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно.
Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались.
Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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