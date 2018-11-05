Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно.
4. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ВАТ “Газпром” в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.
В агентстві зазначили, що “Газпром” вирішив оскаржити рішення арбітражу, а “Нафтогаз” поки що нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в декількох юресдикциях.
Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно. Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались. Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно.
Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно. Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались. Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.
Місцеві писаки ніяк не второпають, що премії отримали за газ, який Україна вже спожила, але нічого за нього не заплатила. Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...