Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...

Додано: Вів 06 лис, 2018 21:14

Хронологія подій1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США.Це є результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК «Нафтогаз», уряду, президента», – сказав Порошенко.2.Сотрудникам НАК "Нафтогаз України" уже выплатили премии на сумму $20,7 млн за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту, говорится в материале ZN.UA, опубликованном 8 июня. Больше читайте тут:3.Коболев перевел премию в $8 млн за Газпром маме в США4. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ВАТ “Газпром” в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.В агентстві зазначили, що “Газпром” вирішив оскаржити рішення арбітражу, а “Нафтогаз” поки що нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в декількох юресдикциях.“Ми консервативно не враховуємо в наших прогнозах чисту винагороду в сумі 2,6 млрд дол. США, а також відсотки на користь НАК “Нафтогаз України”, оскільки її час невизначений”, – йдеться в релізі.Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно.Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались.Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.