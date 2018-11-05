Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно.
4. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ВАТ “Газпром” в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.
В агентстві зазначили, що “Газпром” вирішив оскаржити рішення арбітражу, а “Нафтогаз” поки що нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в декількох юресдикциях.
Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно. Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались. Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
1. «Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно.
Порошенко відсвяткував історичну перемогу, працівникам нафтогазу виплатили премію, кобелев перевів свою премію мамі в Америку, а клятий фітч не знає коли будуть гроші в чи будуть взагалі, мабуть не слухає пана президента який ще в лютому 18 сказав що гроші будуть зараховані негайно. Це перемога друзі сказала мама коболева попиваючи коктейль на пляжі в Маямі. Щоб ви навіть і не сумнівались. Пам’ятаю місцеві писаки на зарплаті теж ділили шкіру не убитого ведмедя.
Місцеві писаки ніяк не второпають, що премії отримали за газ, який Україна вже спожила, але нічого за нього не заплатила. Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:.. Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає...
Пока суды не закончены, "спожитый" газ считается другим контрагентом неоплаченным. Отнюдь не находясь на стороне Газпрома, абсолютно согласен как с предыдущими комментаторами, так и с рейтинговым агенством из "большой тройки". Как по мне, так лучше уже как-то выторговать за Крым побольше денех, вернуть Донбасс и жить в мире. Чем то что есть.
sequence написав:Пока суды не закончены, "спожитый" газ считается другим контрагентом неоплаченным. Отнюдь не находясь на стороне Газпрома, абсолютно согласен как с предыдущими комментаторами, так и с рейтинговым агенством из "большой тройки".
Значить, ми за Яника теж платити нічого не будемо?
sequence написав:Как по мне, так лучше уже как-то выторговать за Крым побольше денех, вернуть Донбасс и жить в мире. Чем то что есть.
Та хто б сумнівався. "Барига" чомусь Крим не продав, а Бойки з Рабіновичами і п'ятою колоною ватаноїдів, цілком здатні. Якщо за флот, по Харківським угодам, отримали мільярди знижки, то скільки ж можна отримати за весь Крим?! Аж подих перехоплює, скільки бабла дармового можна зрубати, Яник, дебіл, не здогадався, що так можна...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
А мне думается, что Газпром в итоге заплатит. Уже после прекращения транзита, когда его расходы на него снизятся миллиарда на 1,5 в год. Добьется рассрочки, и лет за 5 выплатит, чтобы не портить репутацию. Правда, для Украины, чей отрицательный годовой торговый баланс товаров и услуг в этом случае приблизится к 14-15 млрд. долларов против 10-ти в этом году, это уже будет слабым утешением
lapay написав: Яник, дебіл, не здогадався, що так можна...
Янык вообще не знал что тебе ничего не будет, если: 1) можно можно обвалить курс в 3,5 раза 2) поднять стоимость газа в 10 раз, тепла в 5 раз 3) делаешь "бэзвыз", который приводит тупо к депопуляции страны 4).. 5).. он просто не знал, что так можно было. главное, как преподать
А що Барига зробив щоб Крим повернути? Згадав - перекрив подачу газу, електричної енергії, води та скасував виплату пенсій. Тепер точно Крим повернеться. 100%.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.