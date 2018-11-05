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Fitch сумнівається в шансах
"Нафтогазу" стягнути понад...

Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:51

  avax написав:Так взволновавшая вату премия в $20 млн практически компенсирована - с Газпрома удержано в два приема $18 млн. живыми деньгами.

Иноди краще жувати. Ни с кого не кем не удержано - Газпром hold position, продолжая платить по контракту за прокачку старую (более высокую) цену, настаивая на пересмотре арбитража. Шальные деньги Нафтагаз зачисляет уже по решению своего, украинского суда в счет пени за просрочку - но это пока "нелигитимно", пока не закончился суд. То, что Мама из Майамы бабосы не вернет - это к бабке не ходи. А вот заплатит ли Газпром - тот еще вопрос, не правда ли??
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:33

  lapay написав:Місцеві писаки ніяк не второпають, що премії отримали за газ, який Україна вже спожила, але нічого за нього не заплатила.
Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає... :mrgreen:


Кажется, вы только что обвинили Стокгольмский арбитраж в принятии политически мотивированного решения. Вот бы они удивились. Вы не сепар, случайно - именно в этом их обвиняет и руководство Газпрома :mrgreen:

Претензии Газпрома не были удовлетворены лишь по одной единственной причине - их надуманности!

Это я, а не вы, уже устал местным писакам объяснять, что бонусы с отклоненных необоснованных претензий платить недопустимо.

Знаете, какой объем исковых требований отбивает компания Apple каждый год? 3-10 млрд долларов! Среди истцов есть как откровенные жулики, так и уважаемые компании с патентами на руках.

Так что - менеджмент Apple должен ежегодно себе выписывать "внеурочные" премии в размере 100 млн долларов? Вы в своем уме?!

Бонусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:07

Re: Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад..

  zРадио написав:онусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!

Безкоштовний газ і є чистий прибуток.
Треба було більше хапнути в 2014-ому, так хто ж знав... Навіть Сєня вчасно не зорієнтувався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:54

  lapay написав:
  zРадио написав:онусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!

Безкоштовний газ і є чистий прибуток.
Треба було більше хапнути в 2014-ому, так хто ж знав... Навіть Сєня вчасно не зорієнтувався.


Не было никакого бесплатного газа - это пропаганда коболевых с витренками.
За весь потребленный газ мы заплатили. Не заплатили - за непотребленный.

Отбитые претензии Газпрома состояли из штрафов за недобор по обязательствам take or pay, подписанным одной дамой с интересной прической. Почитайте решение суда.

Поэтому бонусы взяты из денег украинских потребителей. Вы, я и другие не-субсидианты - настоящие спонсоры этой авантюры
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:05

Re: Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад..

  zРадио написав:Не было никакого бесплатного газа - это пропаганда коболевых с витренками.
За весь потребленный газ мы заплатили. Не заплатили - за непотребленный.

Отбитые претензии Газпрома состояли из штрафов за недобор по обязательствам take or pay, подписанным одной дамой с интересной прической. Почитайте решение суда.

Безкоштовний газ був. Ви сперечаетесь там, де взагалі не в темі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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