Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...

Додано: Сер 07 лис, 2018 21:33

lapay написав: Місцеві писаки ніяк не второпають, що премії отримали за газ, який Україна вже спожила, але нічого за нього не заплатила.

Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає... Місцеві писаки ніяк не второпають, що премії отримали за газ, який Україна вже спожила, але нічого за нього не заплатила.Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає...

Кажется, вы только что обвинили Стокгольмский арбитраж в принятии политически мотивированного решения. Вот бы они удивились. Вы не сепар, случайно - именно в этом их обвиняет и руководство ГазпромаПретензии Газпрома не были удовлетворены лишь по одной единственной причине - их надуманности!Это я, а не вы, уже устал местным писакам объяснять, что бонусы с отклоненных необоснованных претензий платить недопустимо.Знаете, какой объем исковых требований отбивает компания Apple каждый год? 3-10 млрд долларов! Среди истцов есть как откровенные жулики, так и уважаемые компании с патентами на руках.Так что - менеджмент Apple должен ежегодно себе выписывать "внеурочные" премии в размере 100 млн долларов? Вы в своем уме?!Бонусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!