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Fitch сумнівається в шансах
"Нафтогазу" стягнути понад...

Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:51

  avax написав:Так взволновавшая вату премия в $20 млн практически компенсирована - с Газпрома удержано в два приема $18 млн. живыми деньгами.

Иноди краще жувати. Ни с кого не кем не удержано - Газпром hold position, продолжая платить по контракту за прокачку старую (более высокую) цену, настаивая на пересмотре арбитража. Шальные деньги Нафтагаз зачисляет уже по решению своего, украинского суда в счет пени за просрочку - но это пока "нелигитимно", пока не закончился суд. То, что Мама из Майамы бабосы не вернет - это к бабке не ходи. А вот заплатит ли Газпром - тот еще вопрос, не правда ли??
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:33

  lapay написав:Місцеві писаки ніяк не второпають, що премії отримали за газ, який Україна вже спожила, але нічого за нього не заплатила.
Точніше, може і второпали, але кремлівська методичка заважає... :mrgreen:


Кажется, вы только что обвинили Стокгольмский арбитраж в принятии политически мотивированного решения. Вот бы они удивились. Вы не сепар, случайно - именно в этом их обвиняет и руководство Газпрома :mrgreen:

Претензии Газпрома не были удовлетворены лишь по одной единственной причине - их надуманности!

Это я, а не вы, уже устал местным писакам объяснять, что бонусы с отклоненных необоснованных претензий платить недопустимо.

Знаете, какой объем исковых требований отбивает компания Apple каждый год? 3-10 млрд долларов! Среди истцов есть как откровенные жулики, так и уважаемые компании с патентами на руках.

Так что - менеджмент Apple должен ежегодно себе выписывать "внеурочные" премии в размере 100 млн долларов? Вы в своем уме?!

Бонусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:07

Re: Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад..

  zРадио написав:онусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!

Безкоштовний газ і є чистий прибуток.
Треба було більше хапнути в 2014-ому, так хто ж знав... Навіть Сєня вчасно не зорієнтувався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:54

  lapay написав:
  zРадио написав:онусы они получают за выдающиеся продажи, чистую прибыль, долю рынка (превышение факта над бюджетом), а за свою ежедневную работу по защите интересов компании, на которую работают, они получают... барабанная дробь... свои зарплаты!

Безкоштовний газ і є чистий прибуток.
Треба було більше хапнути в 2014-ому, так хто ж знав... Навіть Сєня вчасно не зорієнтувався.


Не было никакого бесплатного газа - это пропаганда коболевых с витренками.
За весь потребленный газ мы заплатили. Не заплатили - за непотребленный.

Отбитые претензии Газпрома состояли из штрафов за недобор по обязательствам take or pay, подписанным одной дамой с интересной прической. Почитайте решение суда.

Поэтому бонусы взяты из денег украинских потребителей. Вы, я и другие не-субсидианты - настоящие спонсоры этой авантюры
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:05

Re: Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад..

  zРадио написав:Не было никакого бесплатного газа - это пропаганда коболевых с витренками.
За весь потребленный газ мы заплатили. Не заплатили - за непотребленный.

Отбитые претензии Газпрома состояли из штрафов за недобор по обязательствам take or pay, подписанным одной дамой с интересной прической. Почитайте решение суда.

Безкоштовний газ був. Ви сперечаетесь там, де взагалі не в темі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 02:06

  lapay написав:
  zРадио написав:Не было никакого бесплатного газа - это пропаганда коболевых с витренками.
За весь потребленный газ мы заплатили. Не заплатили - за непотребленный.

Отбитые претензии Газпрома состояли из штрафов за недобор по обязательствам take or pay, подписанным одной дамой с интересной прической. Почитайте решение суда.

Безкоштовний газ був. Ви сперечаетесь там, де взагалі не в темі.


Это вы не в теме! Читайте решение Арбитража!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:42

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Не было никакого бесплатного газа - это пропаганда коболевых с витренками.
За весь потребленный газ мы заплатили. Не заплатили - за непотребленный.

Отбитые претензии Газпрома состояли из штрафов за недобор по обязательствам take or pay, подписанным одной дамой с интересной прической. Почитайте решение суда.

Безкоштовний газ був. Ви сперечаетесь там, де взагалі не в темі.


Это вы не в теме! Читайте решение Арбитража!

Вы абсолютно правы. С нас хотели получить деньги за большее количество газа- чем мы взяли. Это деньги за не полученный нами газ - который был сэкономлен - на том, что мы мерзли в своих квартирах. А теперь с нас же - еще и 21 миллион долларов за него содрали себе в карман аферисты. Это уголовное дело. В здравом уме не вызывает сомнений - что премии могут идти только с полученных прибылей - по итогам года в целом по всему балансу предприятия с уже полученных прибылей - и то - ТОЛЬКО НА УСМОТРЕНИЕ СОБСТВЕННИКА- если собственник предприятия - признает это целесообразным. Иначе это уголовщина нелепый дурноватый предлог для разворовывания фондов преприятия.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:28

Ти ба яка сумна новина.

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому», говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании. Такое решение было вынесено в рамках обеспечительных мер по иску «Нафтогаза».

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты "Газпрому" компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2. В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов»,— говорится в документе (цитата по «Интерфаксу»).

В июле «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж — с требованием пересмотра тарифов на транзит газа на $11,6 млрд. Из проспекта к выпуску еврооблигаций российской компании также стало известно, что этот иск объединили с иском «Газпрома» о расторжении контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

https://www.kommersant.ru/doc/3797201
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