В Україні допрацьовується закон про реконструкцію застарілого житлового фонду.
Дивися повний текст В Україні дали старт знесенню хрущовок.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:35
В Україні дали старт знесенню хрущовок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дали старт знесенню хрущовок.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:36
печально "многообещающая" фраза : "Предлагать жилье будут не только в том же районе, но и в самом населенном пункте."
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