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В Україні дали старт
знесенню хрущовок

В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:35

В Україні дали старт знесенню хрущовок

Пропонуємо до обговорення:
В Україні допрацьовується закон про реконструкцію застарілого житлового фонду.

Дивися повний текст В Україні дали старт знесенню хрущовок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:36

печально "многообещающая" фраза : "Предлагать жилье будут не только в том же районе, но и в самом населенном пункте."
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:17

Программа на 5 лет?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:06

наконец-то понятно, за кого голосовать: 20 лет подряд политиканы только говорили об этом, ни шиша не делая
antonivs3
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