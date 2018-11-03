В Україні допрацьовується закон про реконструкцію застарілого житлового фонду.
Дивися повний текст В Україні дали старт знесенню хрущовок.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:35
В Україні дали старт знесенню хрущовок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дали старт знесенню хрущовок.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:36
печально "многообещающая" фраза : "Предлагать жилье будут не только в том же районе, но и в самом населенном пункте."
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:06
наконец-то понятно, за кого голосовать: 20 лет подряд политиканы только говорили об этом, ни шиша не делая
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:48
antonivs3 У нас в Боярке так и сделали в 2006 г: "На время возведения нового дома жителей должны поселять во временное жилье." Теперь люди живут в старой бане с грибком, а многоэтажка так и не сдана в эксплуатацию. Фирма Днепровский Круг. Кстати переселял их мер с ментами.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:48
Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок
Ключевая фраза "на время возведения нового дома жителей должны поселять во временное жилье", а вот сколько времени будут люди жить в таком жилье большой вопрос...надо делать как у москалей - сначала строят дом в том же районе и переселяют в него жителей из соседних хрущевок, на месте которых возводят уже несколько высоток и т.д.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:01
Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок
Разбежались. Написали ж, правда несколько "завуалированно" : "Предлагать жилье будут не только в том же районе, но и в самом населенном пункте."
адаптируя на понятный :
"в том же районе жить смогут не только лишь все , мало кто сможет это сделать"
то есть из центральных районов в е@еня "конвекционными потоками", - чтоб на их месте было кому "жити по новому", так сказать.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:20
Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок
очередной импотенизм
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