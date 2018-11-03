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В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 01:20
Тихий ужас...Неужели мы позволим этим дятлам такое сделать?Во временном жилье зависнут многие на десятилетия,с нашими кризисами и т.д,а Парцхаладзе будет в шоколаде...
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Scotch
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