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В Україні дали старт
знесенню хрущовок

В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 01:20

Тихий ужас...Неужели мы позволим этим дятлам такое сделать?Во временном жилье зависнут многие на десятилетия,с нашими кризисами и т.д,а Парцхаладзе будет в шоколаде...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 03:14

Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок

Не думаю что стоить переживать по этому раньше времени - скорее всего это обычный предвыборный гон , чтобы народ повелся и на обещаниях +50%, к площади халупы , проголосовал "за кого надо", кстати не в первый раз уже. Та же гречка только вид сбоку.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:35

Спасибо товарищу украине за нашу счастливое детство) По сути, нас и будут выселять в какие-то халупы, например, с той же Русановки. Или чем плохи те же дома на тех же Кардачах (Ереванская)?
alfaro23
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:07

  Surfer написав:Не думаю что стоить переживать по этому раньше времени - скорее всего это обычный предвыборный гон , чтобы народ повелся и на обещаниях +50%, к площади халупы , проголосовал "за кого надо", кстати не в первый раз уже. Та же гречка только вид сбоку.


На 90% уверен что так и будет, но таки есть шанс что при такой схеме землю в центральных районах могут отдать приближенным к власти застройщикам, а лохторат отправить во временное жилье на неопределенный период :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:39

Интересно, как пришли к +50% площади нынешнего жилья? Почему не +15% и не +100%? И почему вообще +? Логично было бы прописать, что площадь нового жилья должна быть не меньше, чем площадь старого. Переехать из раздолбаного хруща в новострой такой же площади за счет налогоплательщиков без копейки своих вложений - этого уже вполне достаточно.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:09

Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок

вроде и планы хорошие и правильные, но нет, у зрадофилов всё плохо.
еще ничего не началось, но уже негатив от позитивных планов.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:14

  alfaro23 написав:Спасибо товарищу украине за нашу счастливое детство) По сути, нас и будут выселять в какие-то халупы, например, с той же Русановки. Или чем плохи те же дома на тех же Кардачах (Ереванская)?

На Русановке не хрущи, и дома в нормальном состоянии
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:26

  Pegasmaster написав:ніби й плани хороші і правильні, але немає, у зрадофілов все погано.
ще нічого не почалося, але вже негатив від позитивних планів.

Зрада вона така :) Беззмістовна і немилосердна.
Цікаво, на яких умовах для власників аварійного житла це буде здійснюватися. Вони ж мають заплатити за бенкет.
0mage0
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