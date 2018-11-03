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Додано: Сер 07 лис, 2018 01:20
Тихий ужас...Неужели мы позволим этим дятлам такое сделать?Во временном жилье зависнут многие на десятилетия,с нашими кризисами и т.д,а Парцхаладзе будет в шоколаде...
Додано: Сер 07 лис, 2018 03:14
Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок
Не думаю что стоить переживать по этому раньше времени - скорее всего это обычный предвыборный гон , чтобы народ повелся и на обещаниях +50%, к площади халупы , проголосовал "за кого надо", кстати не в первый раз уже. Та же гречка только вид сбоку.
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:35
Спасибо товарищу украине за нашу счастливое детство) По сути, нас и будут выселять в какие-то халупы, например, с той же Русановки. Или чем плохи те же дома на тех же Кардачах (Ереванская)?
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:07
На 90% уверен что так и будет, но таки есть шанс что при такой схеме землю в центральных районах могут отдать приближенным к власти застройщикам, а лохторат отправить во временное жилье на неопределенный период
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:39
Интересно, как пришли к +50% площади нынешнего жилья? Почему не +15% и не +100%? И почему вообще +? Логично было бы прописать, что площадь нового жилья должна быть не меньше, чем площадь старого. Переехать из раздолбаного хруща в новострой такой же площади за счет налогоплательщиков без копейки своих вложений - этого уже вполне достаточно.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:09
Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок
вроде и планы хорошие и правильные, но нет, у зрадофилов всё плохо.
еще ничего не началось, но уже негатив от позитивных планов.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:14
На Русановке не хрущи, и дома в нормальном состоянии
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:26
Зрада вона така Беззмістовна і немилосердна.
Цікаво, на яких умовах для власників аварійного житла це буде здійснюватися. Вони ж мають заплатити за бенкет.
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