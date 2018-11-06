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В Україні дали старт
знесенню хрущовок

В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44

Re: "копейки"

  Kart написав:Переехать из раздолбаного хруща в новострой такой же площади за счет налогоплательщиков без копейки своих вложений - этого уже вполне достаточно.

А ремонт за чей счет?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

кидать будут, те районы в тех местах где когда то построили хрущи часто давно уже давно не спальные а если не центр то что то около этого как правило там есть трамвай, троллейбус, метро (нужное подчеркнуть). По тексту понятно то жильцов при сносе в лучшем случае выселять куда то в на окраину города где с одно стороны бетонный джунгли с друго чистое поле и с транспортом полная попа, в худшем случае поселят в развалюхе под название временное жилье где то тоже на окраине на неограниченное количество времени то есть на всегда.
В ныне пристижном районе поселят тех кто может заплатить PROFIT!!!!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55

Re: Бесплатный сыр?

  Pegasmaster написав:вроде и планы хорошие и правильные, но нет, у зрадофилов всё плохо.
еще ничего не началось, но уже негатив от позитивных планов.

Риски нужно озвучивать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:07

  Faceless написав:
  alfaro23 написав:Спасибо товарищу украине за нашу счастливое детство) По сути, нас и будут выселять в какие-то халупы, например, с той же Русановки. Или чем плохи те же дома на тех же Кардачах (Ереванская)?

На Русановке не хрущи, и дома в нормальном состоянии

видимо, имеются в виду дачный массив "русановские сады", которые никак не отожмут для достройки моста. или я что-то пропустил? На самой Русановке дома 1970х-90х г/г постройки - "чешки" и другие проекты. Чудо массив - на нем горячую воду выключили реально всего на 2 или 3 недели в августе. Батареи прям сейчас горячие - форточки настеж у людей. Чудо-остров
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