В Україні дали старт знесенню хрущовок

А ремонт за чей счет?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44
Re: "копейки"
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48
кидать будут, те районы в тех местах где когда то построили хрущи часто давно уже давно не спальные а если не центр то что то около этого как правило там есть трамвай, троллейбус, метро (нужное подчеркнуть). По тексту понятно то жильцов при сносе в лучшем случае выселять куда то в на окраину города где с одно стороны бетонный джунгли с друго чистое поле и с транспортом полная попа, в худшем случае поселят в развалюхе под название временное жилье где то тоже на окраине на неограниченное количество времени то есть на всегда.
В ныне пристижном районе поселят тех кто может заплатить PROFIT!!!!
Страх убивает разум
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55
Re: Бесплатный сыр?
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:07
видимо, имеются в виду дачный массив "русановские сады", которые никак не отожмут для достройки моста. или я что-то пропустил? На самой Русановке дома 1970х-90х г/г постройки - "чешки" и другие проекты. Чудо массив - на нем горячую воду выключили реально всего на 2 или 3 недели в августе. Батареи прям сейчас горячие - форточки настеж у людей. Чудо-остров
|