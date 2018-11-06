В Україні дали старт знесенню хрущовок

Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

кидать будут, те районы в тех местах где когда то построили хрущи часто давно уже давно не спальные а если не центр то что то около этого как правило там есть трамвай, троллейбус, метро (нужное подчеркнуть). По тексту понятно то жильцов при сносе в лучшем случае выселять куда то в на окраину города где с одно стороны бетонный джунгли с друго чистое поле и с транспортом полная попа, в худшем случае поселят в развалюхе под название временное жилье где то тоже на окраине на неограниченное количество времени то есть на всегда.

В ныне пристижном районе поселят тех кто может заплатить PROFIT!!!!

Страх убивает разум