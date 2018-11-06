В Україні дали старт знесенню хрущовок

А ремонт за чей счет?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44
Re: "копейки"
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48
кидать будут, те районы в тех местах где когда то построили хрущи часто давно уже давно не спальные а если не центр то что то около этого как правило там есть трамвай, троллейбус, метро (нужное подчеркнуть). По тексту понятно то жильцов при сносе в лучшем случае выселять куда то в на окраину города где с одно стороны бетонный джунгли с друго чистое поле и с транспортом полная попа, в худшем случае поселят в развалюхе под название временное жилье где то тоже на окраине на неограниченное количество времени то есть на всегда.
В ныне пристижном районе поселят тех кто может заплатить PROFIT!!!!
Страх убивает разум
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55
Re: Бесплатный сыр?
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:07
видимо, имеются в виду дачный массив "русановские сады", которые никак не отожмут для достройки моста. или я что-то пропустил? На самой Русановке дома 1970х-90х г/г постройки - "чешки" и другие проекты. Чудо массив - на нем горячую воду выключили реально всего на 2 или 3 недели в августе. Батареи прям сейчас горячие - форточки настеж у людей. Чудо-остров
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:50
В таких недоразвитых странах,как наша,с полным отсутствием правовой системы,реализовывать такие проекты смерти подобно,в том числе,для власти...
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:03
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:03
Все это исключение из правил. Кто то из "слуг" для себя местечко хорошее в Киеве расчищает. Реконструкция, снос хрущевок - это программа на десятки миллиардов у.е. Громкие комиссии по тепло модернизации, перерастающие в комиссии по сносу и реконструкции не имеют отношения к 99.999% населения. Но "слуги" там именно для обслуживания интересов 00,001% и находятся.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:30
Про аварийное жилье там ни слова не пишется.
А вот вранье о Мінрегіон має два варіанти вирішення проблеми із застарілими будинками. Це або реконструкція житла, або знесення. Зносити будуть в основному для того, щоб повністю поновити соціальну та інженерну інфраструктуру. рассчитано на лохов.
Что сейчас мешает ремонтировать инфраструктуру или размещать соцобьекты?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:45
Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок
ремонтировать , реконструировать старое сложнее возведение нового обьекта. На это сложно найти деньги. Другой вопрос возведение нового жилья например более высотного, и дальше арифметика простая - больше кварир на той же площади - застройщику это может быть элементарно выгодно. Вот от реконструкции старого жилья новых квадратных метров, на оплату всего банкета, получить сложно.
Но думаю такая схема может быть выгодной в городах с активным приростом населения, в депрессивных регионах , где лишние метры продать сложно, по реализации такого проекта могут быть вопросы ..
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:49
Легче поставить индивидуальные счетчики, сейчас в домах и с вертикальной разводкой это стало возможным, чем ждать с моря погоды, когда к вам прибегут счастливые застройщики в ангельских перьях с распростертыми новыми , еще пахнущими краской квадратными метрами - этого можно и всю жизнь прождать так и не дождавшись.
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