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В Україні дали старт
знесенню хрущовок

В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44

Re: "копейки"

  Kart написав:Переехать из раздолбаного хруща в новострой такой же площади за счет налогоплательщиков без копейки своих вложений - этого уже вполне достаточно.

А ремонт за чей счет?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

кидать будут, те районы в тех местах где когда то построили хрущи часто давно уже давно не спальные а если не центр то что то около этого как правило там есть трамвай, троллейбус, метро (нужное подчеркнуть). По тексту понятно то жильцов при сносе в лучшем случае выселять куда то в на окраину города где с одно стороны бетонный джунгли с друго чистое поле и с транспортом полная попа, в худшем случае поселят в развалюхе под название временное жилье где то тоже на окраине на неограниченное количество времени то есть на всегда.
В ныне пристижном районе поселят тех кто может заплатить PROFIT!!!!
Страх убивает разум
Crocodila
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55

Re: Бесплатный сыр?

  Pegasmaster написав:вроде и планы хорошие и правильные, но нет, у зрадофилов всё плохо.
еще ничего не началось, но уже негатив от позитивных планов.

Риски нужно озвучивать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:07

  Faceless написав:
  alfaro23 написав:Спасибо товарищу украине за нашу счастливое детство) По сути, нас и будут выселять в какие-то халупы, например, с той же Русановки. Или чем плохи те же дома на тех же Кардачах (Ереванская)?

На Русановке не хрущи, и дома в нормальном состоянии

видимо, имеются в виду дачный массив "русановские сады", которые никак не отожмут для достройки моста. или я что-то пропустил? На самой Русановке дома 1970х-90х г/г постройки - "чешки" и другие проекты. Чудо массив - на нем горячую воду выключили реально всего на 2 или 3 недели в августе. Батареи прям сейчас горячие - форточки настеж у людей. Чудо-остров
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:50

В таких недоразвитых странах,как наша,с полным отсутствием правовой системы,реализовывать такие проекты смерти подобно,в том числе,для власти... :!:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:03

  sequence написав:Батареи прям сейчас горячие - форточки настеж у людей. Чудо-остров

Могу предположить что "людя" поголовно сидят на субсидиях. Могут отапливать космос без ущерба для своего кошелька.

Так как я плачу и коммуналку и налоги без махинаций, то я за снос такого "чудо-острова".
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:03

Все это исключение из правил. Кто то из "слуг" для себя местечко хорошее в Киеве расчищает. Реконструкция, снос хрущевок - это программа на десятки миллиардов у.е. Громкие комиссии по тепло модернизации, перерастающие в комиссии по сносу и реконструкции не имеют отношения к 99.999% населения. Но "слуги" там именно для обслуживания интересов 00,001% и находятся.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:30

  0mage0 написав:
  Pegasmaster написав:ніби й плани хороші і правильні, але немає, у зрадофілов все погано.
ще нічого не почалося, але вже негатив від позитивних планів.

Зрада вона така :) Беззмістовна і немилосердна.
Цікаво, на яких умовах для власників аварійного житла це буде здійснюватися. Вони ж мають заплатити за бенкет.


Про аварийное жилье там ни слова не пишется.
А вот вранье о Мінрегіон має два варіанти вирішення проблеми із застарілими будинками. Це або реконструкція житла, або знесення. Зносити будуть в основному для того, щоб повністю поновити соціальну та інженерну інфраструктуру. рассчитано на лохов.
Что сейчас мешает ремонтировать инфраструктуру или размещать соцобьекты?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:45

Re: В Україні дали старт знесенню хрущовок

ремонтировать , реконструировать старое сложнее возведение нового обьекта. На это сложно найти деньги. Другой вопрос возведение нового жилья например более высотного, и дальше арифметика простая - больше кварир на той же площади - застройщику это может быть элементарно выгодно. Вот от реконструкции старого жилья новых квадратных метров, на оплату всего банкета, получить сложно.

Но думаю такая схема может быть выгодной в городах с активным приростом населения, в депрессивных регионах , где лишние метры продать сложно, по реализации такого проекта могут быть вопросы ..
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:49

  bolex написав:
  sequence написав:Батареи прям сейчас горячие - форточки настеж у людей. Чудо-остров

Могу предположить что "людя" поголовно сидят на субсидиях. Могут отапливать космос без ущерба для своего кошелька.

Так как я плачу и коммуналку и налоги без махинаций, то я за снос такого "чудо-острова".


Легче поставить индивидуальные счетчики, сейчас в домах и с вертикальной разводкой это стало возможным, чем ждать с моря погоды, когда к вам прибегут счастливые застройщики в ангельских перьях с распростертыми новыми , еще пахнущими краской квадратными метрами - этого можно и всю жизнь прождать так и не дождавшись.
Surfer
 
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  #<1234>
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