В Україні дали старт знесенню хрущовок

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milgoff написав:а зачем сносить как в Москве если можно рекоструировать как в Германии? для того чтобы сделать из уютных районов 5-ти этажной застройки в 25-этажные гетто с инфраструктурами проблемами?
мы точно в Европу идем или просто собираемся накачивать деньгами застройщиков из госбюджета?