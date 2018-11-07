В Україні дали старт знесенню хрущовок

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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:16
Законодавчо це можливо, а на практиці вже встановлюють?
Ну трошки опосередковано, але пишеться:
Але щільність забудови підвищувати це погано, і так в центрі вже не пройти і не проїхати... А якщо замість 5-поверхівок будуть 25-поверхівки, стане ще гірше. Там зараз якісь будівельні норми ухвалили, які, серед іншого, і щільність регулюють. Хоча можливо там такі норми, що і 40-поверхівками можна повністю центр забудувати
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:48
Если без государственного участия, как в Чернигове, то это проблема Киева и еще пары-тройки городов. Там да, малообеспеченные кровью умоются. В остальной Украине - этого в принципе быть не может из-за нищеты населения
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