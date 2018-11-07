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В Україні дали старт
знесенню хрущовок

В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53

  milgoff написав:а зачем сносить как в Москве если можно рекоструировать как в Германии? для того чтобы сделать из уютных районов 5-ти этажной застройки в 25-этажные гетто с инфраструктурами проблемами?

мы точно в Европу идем или просто собираемся накачивать деньгами застройщиков из госбюджета?


https://newizv.ru/news/city/21-04-2017/ ... novostroek - Стоимость модернизации домов в бывшей ГДР составила около 30% от стоимости вновь возводимого жилья.При этом жилая площадь не увеличилась.В Украине есть такие деньги на такое удовольствие?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:16

  Surfer написав:Легше поставити індивідуальні лічильники, зараз в будинках і з вертикальною розводкою це стало можливим

Законодавчо це можливо, а на практиці вже встановлюють?

  shapo написав:Про аварійне житло там ні слова не пишеться.

Ну трошки опосередковано, але пишеться:
Така програма повинна допомогти зменшити кількість аварійних будинків в Україні


  Surfer написав:ремонтувати, реконструювати старе складніше зведення нового об'єкта. На це складно знайти гроші. Інше питання зведення нового житла наприклад більш висотного, і далі арифметика проста - більше кварир на тій же площі - забудовнику це може бути елементарно вигідно. Ось від реконструкції старого житла нових квадратних метрів, на оплату всього банкету, отримати складно.

Але щільність забудови підвищувати це погано, і так в центрі вже не пройти і не проїхати... А якщо замість 5-поверхівок будуть 25-поверхівки, стане ще гірше. Там зараз якісь будівельні норми ухвалили, які, серед іншого, і щільність регулюють. Хоча можливо там такі норми, що і 40-поверхівками можна повністю центр забудувати :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:48

Если без государственного участия, как в Чернигове, то это проблема Киева и еще пары-тройки городов. Там да, малообеспеченные кровью умоются. В остальной Украине - этого в принципе быть не может из-за нищеты населения
max_us_ua
 
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