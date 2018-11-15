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В Україні дали старт
знесенню хрущовок

В Україні дали старт знесенню хрущовок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:53

  milgoff написав:а зачем сносить как в Москве если можно рекоструировать как в Германии? для того чтобы сделать из уютных районов 5-ти этажной застройки в 25-этажные гетто с инфраструктурами проблемами?

мы точно в Европу идем или просто собираемся накачивать деньгами застройщиков из госбюджета?


https://newizv.ru/news/city/21-04-2017/ ... novostroek - Стоимость модернизации домов в бывшей ГДР составила около 30% от стоимости вновь возводимого жилья.При этом жилая площадь не увеличилась.В Украине есть такие деньги на такое удовольствие?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:16

  Surfer написав:Легше поставити індивідуальні лічильники, зараз в будинках і з вертикальною розводкою це стало можливим

Законодавчо це можливо, а на практиці вже встановлюють?

  shapo написав:Про аварійне житло там ні слова не пишеться.

Ну трошки опосередковано, але пишеться:
Така програма повинна допомогти зменшити кількість аварійних будинків в Україні


  Surfer написав:ремонтувати, реконструювати старе складніше зведення нового об'єкта. На це складно знайти гроші. Інше питання зведення нового житла наприклад більш висотного, і далі арифметика проста - більше кварир на тій же площі - забудовнику це може бути елементарно вигідно. Ось від реконструкції старого житла нових квадратних метрів, на оплату всього банкету, отримати складно.

Але щільність забудови підвищувати це погано, і так в центрі вже не пройти і не проїхати... А якщо замість 5-поверхівок будуть 25-поверхівки, стане ще гірше. Там зараз якісь будівельні норми ухвалили, які, серед іншого, і щільність регулюють. Хоча можливо там такі норми, що і 40-поверхівками можна повністю центр забудувати :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:48

Если без государственного участия, как в Чернигове, то это проблема Киева и еще пары-тройки городов. Там да, малообеспеченные кровью умоются. В остальной Украине - этого в принципе быть не может из-за нищеты населения
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:50

  Pegasmaster написав:вроде и планы хорошие и правильные, но нет, у зрадофилов всё плохо.
еще ничего не началось, но уже негатив от позитивных планов.


причем овер 90% высказавшихся живут в высотках ))
из моих знакомых, которые попадали под такие переселения из древнего жилья или частных домов, разнится лишь показатель "во сколько раз удалось нагреться"

некоторые, узнав что подобный джекпот предстоит, моментально прописали всю родню до пятого колена. ну правда перестарались, позже их аппетиты несколько умерили, но все равно остались в выигрыше
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:23

  galex написав:причем овер 90% высказавшихся живут в высотках ))
из моих знакомых, которые попадали под такие переселения из древнего жилья или частных домов, разнится лишь показатель "во сколько раз удалось нагреться"
некоторые, узнав что подобный джекпот предстоит, моментально прописали всю родню до пятого колена. ну правда перестарались, позже их аппетиты несколько умерили, но все равно остались в выигрыше


Где такое произошло?
И сколько было снесено старых и построено новых домов?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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