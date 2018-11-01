Кінцева вартість газу для населення включає в себе вартість видобутку газу, його транспортування, націнку облгазів і "Нафтогазу".
Дивися повний текст Експерт назвав, з яких складових формується кінцева вартість газу для населення (інфографіка).
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:49
Експерт назвав, з яких складових формується кінцева...
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Дивися повний текст Експерт назвав, з яких складових формується кінцева вартість газу для населення (інфографіка).
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