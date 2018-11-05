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Експерт назвав, з яких
складових формується кінцева...

Експерт назвав, з яких складових формується кінцева...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:49

Експерт назвав, з яких складових формується кінцева...

Пропонуємо до обговорення:
Кінцева вартість газу для населення включає в себе вартість видобутку газу, його транспортування, націнку облгазів і "Нафтогазу".

Дивися повний текст Експерт назвав, з яких складових формується кінцева вартість газу для населення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:49

Распределяющий получает больше всех :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:52

Кроме повышения тарифа с ноября объём полученного газа умножают на коэффициент,который зависит от местоположения газового счетчика.Этот маразм был придуман ещё в 2003г.,но применили его с 1 ноября.В итоге газ подорожал ещё больше.
sena_2008atp
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