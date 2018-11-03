Велика Британія починає розслідування щодо можливого обману споживачів.
Дивися повний текст Велика Британія починає розслідування щодо \"індивідуальних цін\" на товари онлайн.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 01:42
Велика Британія починає розслідування щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Велика Британія починає розслідування щодо \"індивідуальних цін\" на товари онлайн.
Додано: Сер 07 лис, 2018 01:43
“персонализированные” цены в ущерб другим покупателям" - это как, простите? может, лучше "предоставляя отдельным покупателям более выгодное предложение дискриминируя других
Додано: Сер 07 лис, 2018 08:01
Re: Велика Британія починає розслідування щодо...
Интересненько, пооучается звонит клиент, который гуглил поездки на Мальдивы, ему цена выставляется подороже, звонит клиент, интересующийся соцпомощью, ему подешевле.
В целом разумный ход.
На Привозе давно так делают, исходя из внешнего вида клиента )))
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