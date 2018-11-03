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Велика Британія починає
розслідування щодо...

Велика Британія починає розслідування щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 01:42

Велика Британія починає розслідування щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія починає розслідування щодо можливого обману споживачів.

Дивися повний текст Велика Британія починає розслідування щодо \"індивідуальних цін\" на товари онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 01:43

“персонализированные” цены в ущерб другим покупателям" - это как, простите? может, лучше "предоставляя отдельным покупателям более выгодное предложение дискриминируя других
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:01

Re: Велика Британія починає розслідування щодо...

Интересненько, пооучается звонит клиент, который гуглил поездки на Мальдивы, ему цена выставляется подороже, звонит клиент, интересующийся соцпомощью, ему подешевле.
В целом разумный ход.
На Привозе давно так делают, исходя из внешнего вида клиента )))
freeze
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