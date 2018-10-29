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У Львові розповіли, як вирішать
проблему дверей в старих...

У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:03

У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих...

Пропонуємо до обговорення:
30 вживаних берлінських трамваїв, закуплених "Львівелектротрансом", курсуватимуть на двох міських маршрутах - № 3 та № 6.

Дивися повний текст У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих трамваях з Берліна.
R2
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Пробросили инвалидов ради экономии средств. Это по-львовски :)
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