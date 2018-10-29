|
|
|
У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 08:03
Пропонуємо до обговорення:
30 вживаних берлінських трамваїв, закуплених "Львівелектротрансом", курсуватимуть на двох міських маршрутах - № 3 та № 6.
Дивися повний текст У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих трамваях з Берліна
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85462
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 08:03
Пробросили инвалидов ради экономии средств. Это по-львовски :)
-
avk
-
-
- Повідомлень: 741
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|