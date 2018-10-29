30 вживаних берлінських трамваїв, закуплених "Львівелектротрансом", курсуватимуть на двох міських маршрутах - № 3 та № 6.
Дивися повний текст У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих трамваях з Берліна.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:03
У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих...
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Дивися повний текст У Львові розповіли, як вирішать проблему дверей в старих трамваях з Берліна.
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