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Гройсман назвав строки підписання
угоди про зону вільної...

Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:06

Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної...

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці листопада Україна та Ізраїль мають підписати угоду про зону вільної торгівлі.

Дивися повний текст Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:06

В Россию бежать уже не получится, остается - Израиль.
zloy_ukr
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