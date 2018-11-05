Наприкінці листопада Україна та Ізраїль мають підписати угоду про зону вільної торгівлі.
Дивися повний текст Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:06
Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної...
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Дивися повний текст Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.
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