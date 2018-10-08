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НБУ не бачить сенсу скасовувати
податки на проценти за...

НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:37

НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Економічній правді в прес-службі Національного банку.

Дивися повний текст НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:37

“[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно более состоятельные слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов”, – заявили в НБУ.
Ах выж пи..ры, значит бабушки и другие трудяги которые держали по 20-30-50 тысч на депозитах, это очень состоятельные люди. Теперь вы их юзаете почти бесплатно, еще и налохами обложили. А сами облигации/евробонды почти под 10% в валюте привлекаете и без всяких налогов.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:47

Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..

Охрименко вообще говорил,что в других странах налох на депозит больше 30%,так что надо сказать спасибо,что у нас ПОКА ещё низкий налох по сравнению с другими странами! Мы же в европу идём!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:58

Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..

  Rainbow написав:А сами облигации/евробонды почти под 10% в валюте привлекаете и без всяких налогов.

Так покупайте гособлигации, тоже без налогов будет
Faceless
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