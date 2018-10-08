Про це повідомили Економічній правді в прес-службі Національного банку.
Дивися повний текст НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за депозитами.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:37
НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за депозитами.
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:37
“[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно более состоятельные слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов”, – заявили в НБУ.
Ах выж пи..ры, значит бабушки и другие трудяги которые держали по 20-30-50 тысч на депозитах, это очень состоятельные люди. Теперь вы их юзаете почти бесплатно, еще и налохами обложили. А сами облигации/евробонды почти под 10% в валюте привлекаете и без всяких налогов.
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:47
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Охрименко вообще говорил,что в других странах налох на депозит больше 30%,так что надо сказать спасибо,что у нас ПОКА ещё низкий налох по сравнению с другими странами! Мы же в европу идём!
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:58
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Так покупайте гособлигации, тоже без налогов будет
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