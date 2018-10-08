НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за...

Додано: Сер 07 лис, 2018 15:50

Cler написав: Kripo написав: Cler написав: взимание налога с процентного дохода меньшего чем процент инфляции не логично и безнравственно... взимание налога с процентного дохода меньшего чем процент инфляции не логично и безнравственно...

логика где то рядом...



Причем одно к другому?! логика где то рядом...Причем одно к другому?!

если полученый доход не перекрывает потерь от инфляции, то вы теряете покупательную способность денег, а стабильность денежной единицы - это главная функция НБУ и получается что мы платим налог на невыполнение государством свои фукций...



кстати, например в России налог взимается не со всей суммы процентного дохода, а только с той суммы, которая превышает среднюю доходность в банковской системе...



в Германии несколько другой подход - если сумма процентов за год меньше 800 евро вы ничего не платите, а если больше, то платите с разницы превышающей сумму 800 евро... если полученый доход не перекрывает потерь от инфляции, то вы теряете покупательную способность денег, а стабильность денежной единицы - это главная функция НБУ и получается что мы платим налог на невыполнение государством свои фукций...кстати, например в России налог взимается не со всей суммы процентного дохода, а только с той суммы, которая превышает среднюю доходность в банковской системе...в Германии несколько другой подход - если сумма процентов за год меньше 800 евро вы ничего не платите, а если больше, то платите с разницы превышающей сумму 800 евро...

К первой части пассажа, при чем здесь "покупательная способность денег"?! Т.е. если деньги просто дома лежали в сейфе, то вам должны доплатить за инфляцию?!!! Налог снимают с ДОХОДОВ, вы их получили?! Доходы?! Платите!Второе, что там в России делается, это вообще не интересно, у них государство живет не на налоги а на доходы от продажи газа и нефти - 80% федерального бюджета, у них подоходный налог не диференцируется и так далее. Они могли бы вообще как в разных Катарах бабло народу раздавать...По Германии - когда вводились эти налоги на пассивные доходы, в 2008 примерно, была дисскусия, и для "социального равенства" сделали эту нижнюю планку пассивного дохода, если не ошибаюсь она не 800€ а 240€, что бы малоимущие не платили а "богатые коты платили", тока чтобы получить это освобождение от налога, нужно подать запрос и фактически раскрыть банковскую тайну добровольно, что у вас 80.000€ и получая тагесгельд 0,3% в год вы получили 240€ дохода...У нас дисскусия в обществе закончилась на отметке - "тайну не раскрываем, платим обезличенно", можно об этом поговорить...