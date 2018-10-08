действительно, вы правы. Сумма которая больше обкладывается 25% + солидаритет+церковный.
Чтобы получить, надо в банке бAмажку заполнить, сразу не берется.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:16
действительно, вы правы. Сумма которая больше обкладывается 25% + солидаритет+церковный.
Чтобы получить, надо в банке бAмажку заполнить, сразу не берется.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:46
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Я бы этот налог отменил.
Нельзя брать деньги с пассивного дохода!
Ну или сделал бы как Азаров планировал: 5%. Всё-таки это не 19,5% как бы
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:47
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Сравнили. В европе валюта не обваливается в разы, после чего еще налог надо заплатить на кратно подешевевшую бумагу, превращая налог на "доход" в налог на убыток.
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:15
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Во ткак раз все эти условности и усложнения, кого облагать, кого нет, в зависимости от суммы, валюты, объема, процента и прочее - неразумный подход, источник для появления разного рода махинаций и схем от уклонения налогов. Как раз самое разумное и рациональное - облагать любой доход, в том числе и процентный, по единой ставке, чем проще, тем лучше
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:06
Я вообще за отмену этого налога, 19,5% уж слишком на те крохи.
Но логика хоть какая то была, если долгий гривневый ресурс не облагать (мне лично это вообще не надо, я гривну на таких депо не держу), но с точки зрения пользы и стабильности БС, это +.
А еще +, увеличить гарантированную сумму, а то 200, это уже не те 200, что были 5 лет назад.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:36
Вот таким незатейливым способом НБУ показывает то, что у них весь мир перевернут с ног на голову и для кого они работают.
Отмена налога - снижение нагрузки на людей. Позволить людям зарабатывать чуть-чуть больше.
Вот это - СМЫСЛ.
А необходимость дальнейшего наполнения бюджета, потому что трещит бедный по всем швам - это ПРИЧИНА, по которой в данный момент его отменять не стОит.
Но они в слово СМЫСЛ вкладывают свои личные интересы (неправильный бюджет рихтовать), а не интересы народа.
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