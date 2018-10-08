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НБУ не бачить сенсу скасовувати
податки на проценти за...

НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:16

  Cler написав:
  Kripo написав:она не 800€ а 240€

801 евро, для семейных пар 1602 евро...


действительно, вы правы. Сумма которая больше обкладывается 25% + солидаритет+церковный. https://www.heidelberger-volksbank.de/firmenkunden/geldanlage/service/abgeltungssteuer.html

Чтобы получить, надо в банке бAмажку заполнить, сразу не берется. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:46

Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..

Я бы этот налог отменил.
Нельзя брать деньги с пассивного дохода!
Ну или сделал бы как Азаров планировал: 5%. Всё-таки это не 19,5% как бы
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:47

Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..

Сравнили. В европе валюта не обваливается в разы, после чего еще налог надо заплатить на кратно подешевевшую бумагу, превращая налог на "доход" в налог на убыток.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:15

Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..

  Rainbow написав:Могли бы предложить депозит "Инвестиционный-гейропейский" или куда мы там идем, к примеру на 2 года и без налохов.
Депозиты от 18 или 24 месяцев в нацвалюте налохом не облагать.
Это разумное решение, всеравно поимеют этих людей с большой вероятностью.

Во ткак раз все эти условности и усложнения, кого облагать, кого нет, в зависимости от суммы, валюты, объема, процента и прочее - неразумный подход, источник для появления разного рода махинаций и схем от уклонения налогов. Как раз самое разумное и рациональное - облагать любой доход, в том числе и процентный, по единой ставке, чем проще, тем лучше
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:06

  Faceless написав:
  Rainbow написав:Могли бы предложить депозит "Инвестиционный-гейропейский" или куда мы там идем, к примеру на 2 года и без налохов.
Депозиты от 18 или 24 месяцев в нацвалюте налохом не облагать.
Это разумное решение, всеравно поимеют этих людей с большой вероятностью.

Во ткак раз все эти условности и усложнения, кого облагать, кого нет, в зависимости от суммы, валюты, объема, процента и прочее - неразумный подход, источник для появления разного рода махинаций и схем от уклонения налогов. Как раз самое разумное и рациональное - облагать любой доход, в том числе и процентный, по единой ставке, чем проще, тем лучше

Я вообще за отмену этого налога, 19,5% уж слишком на те крохи.
Но логика хоть какая то была, если долгий гривневый ресурс не облагать (мне лично это вообще не надо, я гривну на таких депо не держу), но с точки зрения пользы и стабильности БС, это +.
А еще +, увеличить гарантированную сумму, а то 200, это уже не те 200, что были 5 лет назад.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:36

Вот таким незатейливым способом НБУ показывает то, что у них весь мир перевернут с ног на голову и для кого они работают.

Отмена налога - снижение нагрузки на людей. Позволить людям зарабатывать чуть-чуть больше.
Вот это - СМЫСЛ.

А необходимость дальнейшего наполнения бюджета, потому что трещит бедный по всем швам - это ПРИЧИНА, по которой в данный момент его отменять не стОит.

Но они в слово СМЫСЛ вкладывают свои личные интересы (неправильный бюджет рихтовать), а не интересы народа.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:12

  Faceless написав:самое разумное и рациональное - облагать любой доход, в том числе и процентный, по единой ставке, чем проще, тем лучше

и почему же этот принцип не работает при налогообложении дивидентов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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