действительно, вы правы. Сумма которая больше обкладывается 25% + солидаритет+церковный.
Чтобы получить, надо в банке бAмажку заполнить, сразу не берется.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:16
действительно, вы правы. Сумма которая больше обкладывается 25% + солидаритет+церковный.
Чтобы получить, надо в банке бAмажку заполнить, сразу не берется.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:46
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Я бы этот налог отменил.
Нельзя брать деньги с пассивного дохода!
Ну или сделал бы как Азаров планировал: 5%. Всё-таки это не 19,5% как бы
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:47
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Сравнили. В европе валюта не обваливается в разы, после чего еще налог надо заплатить на кратно подешевевшую бумагу, превращая налог на "доход" в налог на убыток.
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:15
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Во ткак раз все эти условности и усложнения, кого облагать, кого нет, в зависимости от суммы, валюты, объема, процента и прочее - неразумный подход, источник для появления разного рода махинаций и схем от уклонения налогов. Как раз самое разумное и рациональное - облагать любой доход, в том числе и процентный, по единой ставке, чем проще, тем лучше
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:06
Я вообще за отмену этого налога, 19,5% уж слишком на те крохи.
Но логика хоть какая то была, если долгий гривневый ресурс не облагать (мне лично это вообще не надо, я гривну на таких депо не держу), но с точки зрения пользы и стабильности БС, это +.
А еще +, увеличить гарантированную сумму, а то 200, это уже не те 200, что были 5 лет назад.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:36
Вот таким незатейливым способом НБУ показывает то, что у них весь мир перевернут с ног на голову и для кого они работают.
Отмена налога - снижение нагрузки на людей. Позволить людям зарабатывать чуть-чуть больше.
Вот это - СМЫСЛ.
А необходимость дальнейшего наполнения бюджета, потому что трещит бедный по всем швам - это ПРИЧИНА, по которой в данный момент его отменять не стОит.
Но они в слово СМЫСЛ вкладывают свои личные интересы (неправильный бюджет рихтовать), а не интересы народа.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:12
и почему же этот принцип не работает при налогообложении дивидентов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:41
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
Дивиденды это уже доход акционера после налогов. Налогообложение дивидендов - по сути двойное. Политика налогообложения дивидендов также часто направлена на стимулирование реинвестирования.
В случае с депозитами все совершенно иначе.
К тому же кто сказал, что все налоговое законодательство максимально рационально?
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:10
Re: НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за..
10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія "Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.
Теми:
- Міжнародний досвід врегулювання неплатоспроможності банків
- Раннє втручання та ефіективне врегулювання проблемних банків
- Наближення законодавства до європейских норм
Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив - 2001/24/ЄС, 2014/49/ЄС "Щодо схем гарантування депозитів", 2014/59/ЄС "Стратегічні питання управління виведенням банків з ринку".
Що в себе включають:
Директива 2001/24/ЄС
•поширення процедур ліквідації відповідно до Директиви на інші, ніж банки, кредитні установи та інвестиційні компанії
•надання вкладникам можливості без втрат отримати свої кошти разом з нарахованими процентами в процесі проведення реорганізаційних заходів під час ліквідаційних процедур
•особисте повідомлення відомих кредиторів кредитних установ та інвестиційних компаній про їх право подати позов у ході проведення процедур ліквідації
•компенсації шкоди завданої кредиторам при здійсненні процедур ліквідації
•запровадження процедур ліквідаційного неттингу та операцій РЕПО на стадії ліквідації, дотримання умов договорів при проведенні процедур ліквідації
Директива 2014/49/ЄС
•набуття іншими, ніж банки, кредитними установами участі у Фонді
(зокрема додання до участі у системі гарантування 378 кредитних спілок, близько 1 млрд грн вкладів)
•розширення гарантованих депозитів - гарантування також депозитів юридичніх осіб
•підвищення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами до європейського рівня
Що означає підняття граничної суми відшкодування до 800 тис грн у 2019 році, та орієнтовно до 100 тис євро екв. у 2020-2021 роках
•скорочення строку початку виплат вкладникам до 7 календарних днів
•зміни системи фінансування Фонду (відмова від запозичень у держави, створення нового фонду фінансування) - ймовірно, призведе до суттєво більшого навантаження на банки, враховуючи плани щодо збільшення сум гарантування та поточним дефіцитом фінансових ресурсів Фонду у 74,4 млрд грн
•підвищення рівня прозорості та інформованості вкладників щодо системи гарантування
Директива 2014/59/ЄС
Нові підходи щодо застосування механізму врегулювання діяльності банку:
- можливість відновлення діяльності банку як результату роботи механізму врегулювання діяльності.
- забезпечення Фондом безперебійного виконання банком його ключових функцій під час застосування механізму врегулювання
- удосконалення та оновлення способів врегулювання діючих сьогодні, запровадження нових (списання або конвертація зобов’язань)
- зміни у ставленні до акціонерів та інших кредиторів банку (запровадження компенсацій за понесені втрати)
- запровадження механізму оскарження судових рішень регуляторів та можливі результати таких оскаржень
- зміна порядку фінансування механізму врегулювання (створення Фонду врегулювання за рахунок коштів банків)
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