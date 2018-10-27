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ДТЕК оцінив обсяг поставок
вугілля через РФ в країни ЄС...

ДТЕК оцінив обсяг поставок вугілля через РФ в країни ЄС...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:08

ДТЕК оцінив обсяг поставок вугілля через РФ в країни ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Антрацит, що видобувається з 11 захоплених шахт компанії ДТЕК на неконтрольованій українською владою території Донбасу, сьогодні йде через Росію в різні країни Європейського Союзу, констатував гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Дивися повний текст ДТЕК оцінив обсяг поставок вугілля через РФ в країни ЄС з його захоплених шахт на Донбасі.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:08

жаба давит, не иначе
какой-то "Роттердам минус" получился:)
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