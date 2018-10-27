|
|
|
ДТЕК оцінив обсяг поставок вугілля через РФ в країни ЄС...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Антрацит, що видобувається з 11 захоплених шахт компанії ДТЕК на неконтрольованій українською владою території Донбасу, сьогодні йде через Росію в різні країни Європейського Союзу, констатував гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.
Дивися повний текст ДТЕК оцінив обсяг поставок вугілля через РФ в країни ЄС з його захоплених шахт на Донбасі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85466
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:08
жаба давит, не иначе
какой-то "Роттердам минус" получился:)
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1477
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|42
|1784
|
Суб 03 лис, 2018 21:17
lapay
|
|16
|1326
|
Сер 31 жов, 2018 22:15
Vint
|
|1
|85
|
Вів 30 жов, 2018 16:23
ruvex
|