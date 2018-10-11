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Apple визнала iPhone 5 застарілим
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple оновила свій список застарілих продуктів і тих, що вийшли з експлуатації. Тепер в них потрапив смартфон iPhone 5, через шість років після випуску.
Дивися повний текст Apple визнала iPhone 5 застарілим
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:35
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