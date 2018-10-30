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Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:08
sequence написав:
е-е-ех, щас би евакуатори підігнати і всіх на металобазу .. імпотентними влада, що ти скажеш ..
Підтримую. Або хоч за порушення правил паркування штрафанути.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:16
Молодцы.хоть кто то в с тране может отстаивать свои права.все остальные только и могут что ныть на кухне.
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Tabak
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:23
Tabak написав:
хоть кто то в с тране может отстаивать свои права.
кроме прав, есть еще и обязанности. или все евробляхеры соблюдают правила транзита и временного ввоза?
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yuri1978
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:28
Tabak написав:
Молодцы.хоть кто то в с тране может отстаивать свои права.все остальные только и могут что ныть на кухне.
вы чего не на митинге? езжайте, там как раз готовятся бастовать против соляры по 35, потом против повышения цен проститутками на броварском
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sequence
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:09
Tabak написав:
Молодцы.хоть кто то в стране может отстаивать свои права.
это какие права? право не платить налоги?
сначала налоги всю жизнь не платят, а потом удивляются, что дорог нет, медицины, и пенсия маленькая.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:09
разом нас багато, газом нас не подолати (с) АвтоЕроСила-Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:28
Pegasmaster написав: Tabak написав:
Молодцы.хоть кто то в стране может отстаивать свои права.
это какие права? право не платить налоги?
сначала налоги всю жизнь не платят, а потом удивляются, что дорог нет, медицины, и пенсия маленькая.
Я проратал более 25 лет.всю жизнь платил налоги.что я теперь имею?дороги,медицину,пенсию?
Это теперь вы продолжайте боротся за права платить выдуманные и раздутые налоги.
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Tabak
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:31
Tabak написав:
всю жизнь платил налоги.
перечислить сможешь, какие налоги платил? не прошу посчитать...
знаменитый советский "налог на яйца"?
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yuri1978
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:38
НБУ не видит смысла отменять налоги на проценты по депозитам.
Представители Нацбанка считают, что рынок “уже приспособился к этому налогу, и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора”.
Вот вам еще пример как продолжат драть терпил
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Tabak
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:40
Продолжайте радоватся праву платить налоги
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Tabak
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