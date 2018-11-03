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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:03

нах.... разогнать, а все "корыта" на штрафплощадку. Пусть потом платят и забирают
vor12
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:14

Можно спокойно вызвать таможенников и штрафовать этих "евроинтеграторов" отказывающихся соблюдать Закон.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:15

  locustsucol написав:
  katso написав:
Странная ситуация - с самолетов налоги не нужны почему-то :roll:

А почему ты приводишь в пример именно налоги с самолётов? Почему не с колясок, не с мотоциклов, не с тракторов, не с самосвалов? Нормальные люди платят налоги, за лимузины, спорткары, мопеды и т.д. Евробляхерам хоть кол на голове чеши, потому что им важнее сладость анархии, душок большевизма, ненависти и неуважения друг к другу ради идеи всех нагнуть ради своей выгоды.


Потому что в отличии от "колясок-мотоциклов-тракторов-самосвалов" самолет не очень популярен у населения для покупки - и больше подходит для определенной прослойки именуемой "можновладцами". Почему за такую покупку они не платят налоги - давайте, приведите аргументы...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:18

Re: центр

  Igorten написав:Шел 5 год революции

украинцам нравится.
при Януковиче такое было бы невозможно
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19

Re: никогда и вот опять

  locustsucol написав:дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.

Откуда же они вна Украине взялись?
sal
 
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