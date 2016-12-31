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Економіка Європи зазнає
ударів з усіх боків

Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:14

Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків

Пропонуємо до обговорення:
У 2017-му році економіка Європи досягла найкращих показників за останні десятиліття.

Дивися повний текст Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:14

Вся эта чушь про проблемы еврозоны, "по материалам CNN", всего лишь вялая попытка перетащить хоть немного денежек в США.
xpen_vam
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