У 2017-му році економіка Європи досягла найкращих показників за останні десятиліття.
Дивися повний текст Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:14
Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків
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Дивися повний текст Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:14
Вся эта чушь про проблемы еврозоны, "по материалам CNN", всего лишь вялая попытка перетащить хоть немного денежек в США.
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