Швидкість руху автомобілів значно впливає на аварійність і смертність на дорогах.
Дивися повний текст Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03
Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03
Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10
Возможные решения данной проблемы
а. Убрать пешеходов
б. Убрать автомобили
в. Выдавать права только тем кто умеет ездить
г. Установить ограничение в 0 км/ч
д. Убрать дороги
Эрик Хойруп не компетентен
ж. Сделать летающие автомобили
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:11
как и многие "эксперты"...
уже устал повторять, что проблема ДТП в Украине - это проблема плохих дорог, вызывающая перераспределение концентрации внимания водителей.... элементарная неврология или что-то там... не надо быть экспертом, чтобы понять - украинский водитель сначала смотрит как яму объехать, а уже потом на знаки и пешеходов...
скорость движения тут вторична
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