RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт пояснив важливість
швидкісних обмежень на дорогах

Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03

Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Швидкість руху автомобілів значно впливає на аварійність і смертність на дорогах.

Дивися повний текст Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85476
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03

Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.
nalim
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10

Возможные решения данной проблемы

а. Убрать пешеходов
б. Убрать автомобили
в. Выдавать права только тем кто умеет ездить
г. Установить ограничение в 0 км/ч
д. Убрать дороги

Эрик Хойруп не компетентен
ж. Сделать летающие автомобили
des
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:11

  des написав:Эрик Хойруп не компетентен

как и многие "эксперты"...
уже устал повторять, что проблема ДТП в Украине - это проблема плохих дорог, вызывающая перераспределение концентрации внимания водителей.... элементарная неврология или что-то там... не надо быть экспертом, чтобы понять - украинский водитель сначала смотрит как яму объехать, а уже потом на знаки и пешеходов...
скорость движения тут вторична
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 03.02.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

  nalim написав:Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.

а вы по пробкам быстрее что-ли ездите?
или это протест такой, типа "пока где-то пробки на дорогах, буду ездить 100 по городу"?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 685
З нами з: 10.05.17
Подякував: 137 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

  Tamagoch написав:уже устал повторять, что проблема ДТП в Украине - это проблема плохих дорог

это на трассах или в городах?
в моём Харькове сейчас дороги более-менее.
а честно говоря, из-за количества машин даже хз как скорость превысить, а главное зачем.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 685
З нами з: 10.05.17
Подякував: 137 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, warlamp, Волгарь і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, скільки у листопаді коштуватиме долар
R2 » Сер 07 лис, 2018 13:35
1 21
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 13:35
komp
Експерт назвав, з яких складових формується кінцева...
R2 » Вів 06 лис, 2018 21:49
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 08:52
sena_2008atp
НБУ пояснив, чому українці рідше їздитимуть на роботу до... 1, 2
R2 » П'ят 02 лис, 2018 14:02
15 1066
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 11:32
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13700)
07.11.2018 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.