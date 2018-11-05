Швидкість руху автомобілів значно впливає на аварійність і смертність на дорогах.
Дивися повний текст Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03
Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03
Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10
Возможные решения данной проблемы
а. Убрать пешеходов
б. Убрать автомобили
в. Выдавать права только тем кто умеет ездить
г. Установить ограничение в 0 км/ч
д. Убрать дороги
Эрик Хойруп не компетентен
ж. Сделать летающие автомобили
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:11
как и многие "эксперты"...
уже устал повторять, что проблема ДТП в Украине - это проблема плохих дорог, вызывающая перераспределение концентрации внимания водителей.... элементарная неврология или что-то там... не надо быть экспертом, чтобы понять - украинский водитель сначала смотрит как яму объехать, а уже потом на знаки и пешеходов...
скорость движения тут вторична
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13
Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17
Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55
Детализирую. Когда на работу едешь 1,5 часа, с тремя пробковыми участками на участках без пробок невольно превышаешь, дабы совсем не опоздать на работу. А если трафик будет нормальный, я со скоростью 50 км/ч буду доезжать минут за 20. Вот я о чем.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:14
Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога
кому какое дело почему вы превышаете?
пробки никак не связаны со скоростными ограничениями. то, что вы летите 100 от пробки до пробки никак не помогает вам.
можете порекомендовать остальным участникам движения отказаться от машин, чтобы вы доезжали на работу быстрее.
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