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Експерт пояснив важливість
швидкісних обмежень на дорогах

Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03

Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Швидкість руху автомобілів значно впливає на аварійність і смертність на дорогах.

Дивися повний текст Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:03

Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10

Возможные решения данной проблемы

а. Убрать пешеходов
б. Убрать автомобили
в. Выдавать права только тем кто умеет ездить
г. Установить ограничение в 0 км/ч
д. Убрать дороги

Эрик Хойруп не компетентен
ж. Сделать летающие автомобили
des
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:11

  des написав:Эрик Хойруп не компетентен

как и многие "эксперты"...
уже устал повторять, что проблема ДТП в Украине - это проблема плохих дорог, вызывающая перераспределение концентрации внимания водителей.... элементарная неврология или что-то там... не надо быть экспертом, чтобы понять - украинский водитель сначала смотрит как яму объехать, а уже потом на знаки и пешеходов...
скорость движения тут вторична
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

  nalim написав:Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.

а вы по пробкам быстрее что-ли ездите?
или это протест такой, типа "пока где-то пробки на дорогах, буду ездить 100 по городу"?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

  Tamagoch написав:уже устал повторять, что проблема ДТП в Украине - это проблема плохих дорог

это на трассах или в городах?
в моём Харькове сейчас дороги более-менее.
а честно говоря, из-за количества машин даже хз как скорость превысить, а главное зачем.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Вопросов нет. Уберите пробки и я буду ездить 50 км/ч. А так полумеры одни.

а вы по пробкам быстрее что-ли ездите?
или это протест такой, типа "пока где-то пробки на дорогах, буду ездить 100 по городу"?

Детализирую. Когда на работу едешь 1,5 часа, с тремя пробковыми участками на участках без пробок невольно превышаешь, дабы совсем не опоздать на работу. А если трафик будет нормальный, я со скоростью 50 км/ч буду доезжать минут за 20. Вот я о чем.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:14

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

  nalim написав:Когда на работу едешь 1,5 часа, с тремя пробковыми участками на участках без пробок невольно превышаешь, дабы совсем не опоздать на работу. А если трафик будет нормальный, я со скоростью 50 км/ч буду доезжать минут за 20.

кому какое дело почему вы превышаете?
пробки никак не связаны со скоростными ограничениями. то, что вы летите 100 от пробки до пробки никак не помогает вам.
можете порекомендовать остальным участникам движения отказаться от машин, чтобы вы доезжали на работу быстрее.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:36

“Наприклад, на місцях концентрації аварій можна встановлювати таблички з написами на кшталт “На цьому місці загинули 284 людини”. Насправді, це дуже впливає на водіїв”, – додав Ерік Хойруп.
На водіїв впливають тільки дві речі:
1. Реальні штрафи.
2. Бетонні блоки або інші фізичні перешкоди (наприклад, ями на дорогах).

український водій спочатку дивиться як яму об'їхати, а вже потім на знаки і пішоходів ...
Якщо ви об'їжджаєте ями, ви, певно, не будете перевищувати швидкість?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:13

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

Чтобы успеть прочитать табличку (если, конечно, это именно табличка, а не баннер в 10м диагональю) с текстом типа "На этом месте погибли 284 человека", надо ехать со скоростью не более 30 км/ч. Если быстрее - не успеешь прочитать. Поэтому польза от такой таблички близка к нулю. Те, кто ее сможет прочитать, и так едут без превышения, а те, кто летает - ее не прочитают.
BlackFedor
 
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