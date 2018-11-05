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Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:15
перейти на коней, і аварійність зменшиться в рази, а смертність на дорогах буде рідкістю. як додатковий бонус зникне потреба в нафті, назло країні агрессору!
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Vit.Ali
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