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Експерт пояснив важливість
швидкісних обмежень на дорогах

Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:15

Re: Експерт пояснив важливість швидкісних обмежень на дорога

перейти на коней, і аварійність зменшиться в рази, а смертність на дорогах буде рідкістю. як додатковий бонус зникне потреба в нафті, назло країні агрессору!
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:57

Ограничения скорости вводят для экономии бензина и наполнения карманов полицейских
ron1997
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