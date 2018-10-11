Будь-який клієнт може безкоштовно і миттєво випустити віртуальну картку в доларах і євро.
Дивися повний текст monobank запускає валютні картки і депозити.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36
monobank запускає валютні картки і депозити
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Дивися повний текст monobank запускає валютні картки і депозити.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36
Сделайте, чтобы можно было пополнять с гривневой карты через приложение по актуальному курсу. Тогда этой карте цены не будет! Это же Монобанк! Зачем мне еще идти в отделение с валютой, да еще и думать, где её купить? А так - смысла нет. С Приватом - проще, т.к. на каждом шагу отделения.
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