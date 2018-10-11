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monobank запускає валютні
картки і депозити

monobank запускає валютні картки і депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

monobank запускає валютні картки і депозити

Пропонуємо до обговорення:
Будь-який клієнт може безкоштовно і миттєво випустити віртуальну картку в доларах і євро.

Дивися повний текст monobank запускає валютні картки і депозити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

Сделайте, чтобы можно было пополнять с гривневой карты через приложение по актуальному курсу. Тогда этой карте цены не будет! Это же Монобанк! Зачем мне еще идти в отделение с валютой, да еще и думать, где её купить? А так - смысла нет. С Приватом - проще, т.к. на каждом шагу отделения.
Obval_Defoltovich
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