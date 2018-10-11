Будь-який клієнт може безкоштовно і миттєво випустити віртуальну картку в доларах і євро.
Дивися повний текст monobank запускає валютні картки і депозити.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36
monobank запускає валютні картки і депозити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank запускає валютні картки і депозити.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36
Сделайте, чтобы можно было пополнять с гривневой карты через приложение по актуальному курсу. Тогда этой карте цены не будет! Это же Монобанк! Зачем мне еще идти в отделение с валютой, да еще и думать, где её купить? А так - смысла нет. С Приватом - проще, т.к. на каждом шагу отделения.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:23
Интересно придумал Монобанк, при вложении депозита в валюте чтобы его в кассе Универсалбанка забрать нужно заказать пластик 150грн за $ 150 за Є.
Это большой минус все банки предоставляю плстик по депозитам как FREE.
Исправьте данное недоразумение, или это приведет к потере депозитного портфеля малых физиков.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:32
FOXes
Как это приведет к потерефизиков, если до сегодняшнего дня такой услуги небыло?)
Соответственно, весь портфель при заказе карты абсолютно не ориентировался на валюту
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:55
Re: monobank запускає валютні картки і депозити
Недопиляно, тим більше для найнайнай іноваційного банку. Або 7% безналохових, або нехай собі почекають
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:43
согласен на 100%. Да и как-то непонятно получается если
то почему в одну сторону обмен валюты возможен, а в другую нет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:01
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