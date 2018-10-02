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monobank запускає валютні
картки і депозити

monobank запускає валютні картки і депозити
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

monobank запускає валютні картки і депозити

Пропонуємо до обговорення:
Будь-який клієнт може безкоштовно і миттєво випустити віртуальну картку в доларах і євро.

Дивися повний текст monobank запускає валютні картки і депозити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

Сделайте, чтобы можно было пополнять с гривневой карты через приложение по актуальному курсу. Тогда этой карте цены не будет! Это же Монобанк! Зачем мне еще идти в отделение с валютой, да еще и думать, где её купить? А так - смысла нет. С Приватом - проще, т.к. на каждом шагу отделения.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:23

Интересно придумал Монобанк, при вложении депозита в валюте чтобы его в кассе Универсалбанка забрать нужно заказать пластик 150грн за $ 150 за Є.

Это большой минус все банки предоставляю плстик по депозитам как FREE.
Исправьте данное недоразумение, или это приведет к потере депозитного портфеля малых физиков.
FOXes
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:32

FOXes
Как это приведет к потерефизиков, если до сегодняшнего дня такой услуги небыло?)
Соответственно, весь портфель при заказе карты абсолютно не ориентировался на валюту :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:25

А щоб зняти готівку в валюті то треба йти в касу Універсалбанку?
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:55

Re: monobank запускає валютні картки і депозити

Недопиляно, тим більше для найнайнай іноваційного банку. Або 7% безналохових, або нехай собі почекають ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:43

  Obval_Defoltovich написав:Сделайте, чтобы можно было пополнять с гривневой карты через приложение по актуальному курсу. Тогда этой карте цены не будет! Это же Монобанк! Зачем мне еще идти в отделение с валютой, да еще и думать, где её купить? А так - смысла нет. С Приватом - проще, т.к. на каждом шагу отделения.

согласен на 100%. Да и как-то непонятно получается если
Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую).
то почему в одну сторону обмен валюты возможен, а в другую нет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:01

  RomanTik написав:то почему в одну сторону обмен валюты возможен, а в другую нет?

Стране нужна валюта :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:41

Re: monobank запускає валютні картки і депозити

  root написав:А щоб зняти готівку в валюті то треба йти в касу Універсалбанку?

Да именно так.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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