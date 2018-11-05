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СБ наполіг на варіанті Мінфіну щодо запровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк (CБ) підтримує запропоновану Міністерством фінансів України модель введення податку на виведений капітал (ПнВК) для малого та середнього бізнесу (МСБ).
Дивися повний текст СБ наполіг на варіанті Мінфіну щодо запровадження податку на виведений капітал
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:06
Тільки малий та середній бізнес,а великий капітал нехай виводить.Це труба Україні.Великий капітал в основному сировинний.
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