RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБ наполіг на варіанті
Мінфіну щодо запровадження...

СБ наполіг на варіанті Мінфіну щодо запровадження...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:06

СБ наполіг на варіанті Мінфіну щодо запровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк (CБ) підтримує запропоновану Міністерством фінансів України модель введення податку на виведений капітал (ПнВК) для малого та середнього бізнесу (МСБ).

Дивися повний текст СБ наполіг на варіанті Мінфіну щодо запровадження податку на виведений капітал.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85472
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:06

Тільки малий та середній бізнес,а великий капітал нехай виводить.Це труба Україні.Великий капітал в основному сировинний.
vovaplus
 
Повідомлень: 186
З нами з: 19.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:06
45 2811
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 09:32
Волгарь
Велика Британія починає розслідування щодо...
R2 » Сер 07 лис, 2018 01:42
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 08:01
freeze
Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій...
R2 » Пон 05 лис, 2018 10:37
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 13:44
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9949)
07.11.2018 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.